الناقد محمود عبد الشكور يشيد بأداء مينا أبو الدهب في مسلسل "ولاد الشمس"

حرص الكاتب والناقد محمود عبد الشكور على الإشادة بدور الفنان الشاب مينا أبو الدهب في مسلسل ولاد الشمس.

في هذا السياق، كتب “عبد الشكور” عبر حسابه علي “فيس بوك” منشور قائلا فيه: "مذهل حقا أداء مينا أبو الدهب لشخصية عبيد في حلقات "ولاد الشمس" التي كتبها مهاب طارق وأخرجها شادي عبد السلام"



وتابع في حديثه:"لا أتحدث فقط عن مناسبة مينا للدور لأنه من قصار القامة، ولكني أتحدث عن كونه ممثلا جيدا أيضا، ومشاهده أمام مشخصاتي كبير مثل محمود حميدة تؤكد ذلك، يضبط إيقاعه وردود أفعاله مع أداء حميدة"



وأضاف:"كل تعبير في وقته، بهدوء وسلاسة، وبطاقة تعبير في الصوت، وبحركة بسيطة، حتى وهو يغلي من داخله، لأنه أسير فضل " بابا ماجد"، ولأنه الابن الأقرب، والتابع الأحب، فكيف يتحرر"عبيد" من هذه العبودية الناعمة ؟!!!"

مندهش جدا يا مينا لأنك قدمت مشاهد لا يؤديها إلا ممثل كبير وعتيد.



واختتم منشوره بقوله:"أنت اكتشاف هام جدا في دراما رمضان 2025، وحكاية عبيد من أجمل خطوط المسلسل، سواء في قصة حبه، أو في علاقته المعقدة مع "بابا ماجد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.