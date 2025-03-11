الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الناقد محمود عبد الشكور يشيد بأداء مينا أبو الدهب في مسلسل "ولاد الشمس"

مينا ابو الدهب
مينا ابو الدهب

حرص الكاتب والناقد محمود عبد الشكور على الإشادة بدور الفنان الشاب مينا أبو الدهب في مسلسل ولاد الشمس.

 

في هذا السياق، كتب “عبد الشكور” عبر حسابه علي “فيس بوك” منشور قائلا فيه: "مذهل حقا أداء مينا أبو الدهب لشخصية عبيد في حلقات "ولاد الشمس" التي كتبها مهاب طارق وأخرجها شادي عبد السلام"


وتابع في حديثه:"لا أتحدث فقط عن مناسبة مينا للدور لأنه من قصار القامة، ولكني أتحدث عن كونه ممثلا جيدا أيضا، ومشاهده أمام مشخصاتي كبير مثل محمود حميدة تؤكد ذلك، يضبط إيقاعه وردود أفعاله مع أداء حميدة"


وأضاف:"كل تعبير في وقته، بهدوء وسلاسة، وبطاقة تعبير في الصوت، وبحركة بسيطة، حتى وهو يغلي من داخله، لأنه أسير فضل " بابا ماجد"، ولأنه الابن الأقرب، والتابع الأحب، فكيف يتحرر"عبيد" من هذه العبودية الناعمة ؟!!!"

مندهش جدا يا مينا لأنك قدمت مشاهد لا يؤديها إلا ممثل كبير وعتيد.
 

واختتم منشوره بقوله:"أنت اكتشاف هام جدا في دراما رمضان 2025، وحكاية عبيد من أجمل خطوط المسلسل، سواء في قصة حبه، أو في علاقته المعقدة مع "بابا ماجد".

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الكاتب والناقد الناقد محمود عبد الشكور دراما رمضان 2025 دراما رمضان

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