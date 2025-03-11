الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد زاهر يرد على منتقدي أدائه في سيد الناس

احمد زاهر
احمد زاهر

رد الفنان أحمد زاهر على انتقادات البعض لأدائه في مسلسل "سيد الناس" وقولهم أنه لم يقدم أي جديد عن دوره في مسلسل "البرنس" الذي قدم في رمضان 2020.

وقال أحمد زاهر في لقاء مع ET بالعربي: "مليش دعوة بكلام بعض الناس هي بالنسبة ليا شخصية جديدة اه شريرة وأنا عملت شر قبل كده أكتر من مرة وكل شرير ليه تفاصيله وله طريقته وانفعالاته".

وعن الانتقادات التي تكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دي لجان وناس بتدفع فلوس عشان تشتم في زمايلها أنا مليش علاقة بالموضوع دا، نفسي يبتكروا يعملوا أكونت حقيقي لكن أغلبها مزيف لمجرد تدمير النجاح فقط لا غير وطبعا كلنا عارفين مين اللي وراها وأنا مش هتكلم في دا لأنه لا يعنيني".

وعن سيطرة المخرج محمد سامي على الممثلين وطريقة أدائهم قال أحمد زاهر: " إن محمد سامي بيسيطر على الممثلين اللي معاه ما طبعا أومال يسيبهم كل واحد يعمل اللي هو عايزة والدنيا تبوظ، المخرج القوي وأي مخرج لازم يسيطر على الممثلين اللي معاه ويوجههم بشكل أو برؤية هو شايفها وإحنا كممثلين بنسمع الكلام لكن دا مش معناه أن إحنا روبوت".

 

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