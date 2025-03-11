اتعلمته في 6 شهور، مي عمر تكشف تفاصيل احترافها الرقص في "إش إش"

تحدثت الفنانة مي عمر، عن تجربة مسلسلها "إش إش"، الذي يُعرض في موسم رمضان 2025، مشيرةً الى أنه من أكثر المسلسلات المختلفة التي شاركت فيها لأن أحداثه تدور حول راقصة، ولكن لديها أحلام وطموحات، وتتمنى أن تحيا حياة أخرى غير التي تعيشها.

وقالت مي خلال تصريحاتها مع "تفاعلكم"، المُذاع عبر "العربية"عن الدور: "مكنتش بعرف أرقص أوي وفضلت 6 شهور أتعلم عشان المشاهد، والوقت دا يدوبك خدت فيه دروس مُكثفة".

وتابعت ضمن حديثها: “أكتر حاجة كانت عجباني في الدور إن شروق رقاصة ومامتها رقاصة وخالتها وجدتها، لكنها عندها طموح آخر، وبتاخد كورسات إنجليزي، وعندها محاولات وطموحات”.

وتحدثت عن تفاصيل الشخصية قائلةً: "هي لبسها محافظ بالنسبة إنها راقصة لكن فيها الروح، وهي متأثرة بالبيئة بتاعتها وكان ممكن تكون حاجة تانية لو الحياة كانت أدتها فرصة".

أبطال مسلسل “إش إش”

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا، وغيرهم.



العمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، ويُعرض عبر قنوات MBC ومنصات إلكترونية أخرى، ويتكون من 30 حلقة

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