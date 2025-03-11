مسلسل "الكابتن" ضمن top 3 على منصة Watch It

مع اقتراب نهاية النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وعرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات 15 حلقة ضمن سباق دراما رمضان 2025، يواصل مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسني، حصد الاشادات لما حققه من نجاح في الفترة الماضية.

مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني

ويتواجد المسلسل ضمن الثلاث أعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، بالتزامن مع عرض الحلقة 12 اليوم على المنصة وقنوات dmc، وdmc دراما، وذلك بسبب أحداثه الكوميدية الشيقة وتفاصيله السرديه للحدوته التي يدور حولها العمل الفانتازي.

كما لاقى العمل إشادات جماهيرية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" عن حسن اختيار أبطال العمل، وأدائهم المميز للأدوار التي قدموها جميعا، خاصة فل ظل صعوبة الفكرة بتقديم شخصيات أرواح لا يشاهدها سوى بطل العمل فقط، وهو ما نجح فيه كافة الممثلين بسلاسة وأداء تمثيلي مقنع.

إذ تدور قصة مسلسل "الكابتن" حول حادث طائرة، ينجو قائدها من الموت، ليفاجأ بظهور ركاب الطائرة الموتى له في صورة أرواح تطلب منه تنفيذ عدد من المطالب حتى تصعد أرواحهم ويخرجوا من حياته لتعود إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وعمر شرقي، كما يشارك بظهور مميز الفنانة وئام مجدي، ويظهر فب الحلقات مجموعة من ضيوف الشرف، منهم خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وآخرون سيظهروا خلال الحلقات الأخيرة.

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