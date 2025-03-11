سقوط ميكروباص في مصرف مائي بالبراجيل وإصابة الركاب

وقع حادث صباح اليوم، على طريق البراجيل أوسيم قُرب مدخل كوبري حمزة بمحافظة الجيزة، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب في الترعة بعد انزلاقها عن الطريق، وإصابة عدد من الركاب، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة البراجيل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص في أحد المصارف المائية.

وأسفر الحادث عن إصابات متعددة بين الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ويواصل رجال المرور العمل على رفع حطام السيارة من الترعة بالأوناش، فيما تقوم تقوم التحقيق في أسباب الحادث.

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