الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم يثني على مستوى طلاب حي الأسمرات ويوجه بتسجيل الحضور والغياب

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولاته المفاجئة بزيارة مدرستين في حى الأسمرات بالقاهرة؛ وذلك للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط للطلاب.

وزير التربية والتعليم يواصل جولاته المفاجئة بزيارة مدرستين في حى الأسمرات بالقاهرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية
 

وقد رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التعليم جولته بزيارة مدرسة "تحيا مصر ٥"، التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحى الأسمرات، والتى يبلغ عدد طلابها  ٣٢٩٥ طالبًا وطالبة، وتضم طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي فى الفترة الصباحية، بينما تضم الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي  والصف الثالث الإعدادي فى الفترة المسائية.

 

الوزير محمد عبد اللطيف يؤكد استمراره في إجراء الجولات المكثفة لمختلف المدارس بالمحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية
 

وتفقد الوزير عددًا من الفصول في المدرسة، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات، كما اطمأن على مدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التقييمات الأسبوعية، وكذلك التأكيد على الحفاظ على نظافة الفصول وانتظام المعلمين والالتزام بالحضور، وتكثيف المتابعة الميدانية يوميًا من قبل الإدارة والمديرية التعليمية لمتابعة تطبيق البرامج العلاجية لتحسين القرائية والكتابة لدى الطلاب.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "تحيا مصر ٣" التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها ٤٢٥٠ طالبًا وطالبة، وتضم طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي فى الفترة الصباحية، وطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى الفترة المسائية.

وقد تفقد الوزير أحد الفصول الدراسية للصف الثاني الإعدادي أثناء حصة مراجعة لمادة العلوم، وأجرى حوارًا مع الطلاب حول استفادتهم من شرح الدرس.

كما تفقد الوزير أحد الفصول الدراسية بالمدرسة خلال شرح مادة اللغة العربية، حيث أثنى الوزير على مستوى الطلاب، وأداء المعلمة، كما تفقد بعض الفصول خلال اجراء التقييمات الأسبوعية فى مادة الرياضيات، واطمأن على مستوى الطلاب العلمى والالتزام بكراسات الحصة والواجب.

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وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وجه الوزير مدير المدرسة بأهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب.

وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف استمراره في إجراء جولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وقد التقى الوزير محمد عبد اللطيف بعدد من أولياء الأمور، حيث استمع لآرائهم حول سير العملية التعليمية بالمدرستين.

 

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حى الاسمرات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة تحيا مصر ٥ القراءة والكتابة تحيا مصر ٣ مادة اللغة العربية

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