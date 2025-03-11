الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسالة خاصة من هند صبري للنساء في عيد المرأة

هند صبري
هند صبري

حرصت الفنانة هند صبري، على تهنئة جميع النساء بمناسبة يوم المرأة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت: "إلى كل امرأة هناك، في يوم ما، ستنظرين إلى الوراء وتدركين أن كل تحدي جعلك أقوى، كل شك دفعك إلى الأمام، وكل حلم كان يستحق المتابعة.

وأضافت «ليس عليك أن تكوني كاملة - فقط تحتاجين إلى أن تكوني أنتِ.
هذا تكريم للامرأة التي أنا عليها، للنساء اللواتي جئن قبلني، ولجميع النساء الرائعات اللواتي يُشكلن العالم كل يوم."

 

علي الجانب الاخر كان توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، بكل التحية والتقدير إلى المراة المصرية رمز العطاء والصبر والتدبير، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال الرئيس السيسي، على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: "في يوم المراة العالمي أتوجه بكل التحية والتقدير إلي المراة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال".

المرأة المصرية شريكة فاعلة في التنمية وسند الوطن

وأضاف: "في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة".

فيما عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة هند صبري التواصل الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعي هند صبري عيد المراة

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: نجل الشهيد أحمد المنسي ضيف "مدفع رمضان".. مكة محمد صلاح تتألق في الظهور الدرامي الأول لها.. تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" ومسلسل "إش إش"

تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" لشيريهان ومسلسل "إش إش"

الأكثر قراءة

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (صور)

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سبائك الذهب على صفيح ساخن، أسعار جميع الأوزان من 1 لـ 100 جرام

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة بني قريظة، كيف دفع اليهود ثمن نقض العهد مع المسلمين؟

ما حكم الانشغال بالألعاب الإلكترونية بدلًا من العبادة في رمضان؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية