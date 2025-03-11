عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد يسرا على طريقته

شارك الفنان عمرو يوسف، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر صورة للفنانة يسرا، محتفلا بعيد ميلادها، وكتب: “عيد ميلاد سعيد للأولى والوحيدة”.

أحدث أعمال عمرو يوسف

على جانب آخر، قارب النجم عمرو يوسف على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد درويش، ويلعب فيه عمرو يوسف دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام مع المؤلف وسام صبري ليصلوا للصورة التي ترضيهم. خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من التمثيل فكيف تقدم شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وكيف يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

ويشارك في بطولة درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

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