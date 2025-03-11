الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد يسرا على طريقته

عمرو يوسف ويسرا
عمرو يوسف ويسرا

شارك الفنان عمرو يوسف، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر صورة للفنانة يسرا، محتفلا بعيد ميلادها، وكتب: “عيد ميلاد سعيد للأولى والوحيدة”.

أحدث أعمال عمرو يوسف

على جانب آخر، قارب النجم عمرو يوسف على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد درويش، ويلعب فيه عمرو يوسف دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام  مع المؤلف وسام صبري ليصلوا للصورة التي  ترضيهم. خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من التمثيل فكيف تقدم  شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وكيف يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة. 

ويشارك في بطولة درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع الفنان عمرو يوسف عيد ميلاد يسرا عمرو يوسف موقع التواصل الإجتماعى

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: نجل الشهيد أحمد المنسي ضيف "مدفع رمضان".. مكة محمد صلاح تتألق في الظهور الدرامي الأول لها.. تشابه مثير للجدل بين فيلم "مدام شلاطة" ومسلسل "إش إش"

370.8 مليون دولار إيرادات فيلم Captain America: Brave New World

الأكثر قراءة

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

بعد قليل، وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

منوعات

المزيد

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

تفسير رؤية البسبوسة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

حدث في 11 رمضان سنة 3 هجرية.. زواج الرسول بـ"زينب المخزومية أم المساكين"

المزيد
الجريدة الرسمية