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أخبار مصر

اليوم، السيسي يشهد الندوة التثقيفية رقم 41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الندوة التثقفية رقم 41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

السيسي في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: في يوم الشهيد.. نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.. رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي: ونؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات، ونجدد الاضلتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال.

وتابع: رحم الله تعالى الشهداء، وحفظ مصر من شرور الأعداء

يوم الشهيد

وتحتفل مصر 9  مارس بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف حيث نال الشهادة فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها

 

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