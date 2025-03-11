مصطفى يونس: هذه نصيحتي للخطيب وعلاقتنا الأسرية أقوى من محاولات الوقيعة

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على بكاء زوجة محمود الخطيب خلال حفل النادي الأهلي، مشيرًا إلى العلاقة العائلية القوية التي تربط أسرته بأسرة الخطيب.

العلاقة الأسرية بين مصطفى يونس والخطيب

وقال خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: كنتَ بتكلّمني منذ قليل عن العلاقة الأسرية بين زوجتي وزوجة الكابتن الخطيب، وكذلك بين أبنائنا، الحقيقة أن أولادي وأولاد محمود الخطيب وأولاد مصطفى عبده تربّوا معًا منذ أيام الدراسة الثانوية. بل إن ابني كان يساعدهم في المذاكرة، لدرجة أنهم كانوا يستعينون به عندما يحتاجون إلى شيء".



وأضاف يونس: “العلاقة بيننا ليست مجرد صداقة عادية، لكن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم مصلحة في إثارة الجدل وإشعال الفتنة”.

ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر أن زوجة الخطيب سيدة فاضلة، وقفت بجواره طوال مسيرته.

وتابع: "ربما لا يعرف البعض أن والدها، رحمه الله، هو اللواء فريد، وكان رجل دولة من الطراز الرفيع وضابطًا عسكريًا، وهذا في حد ذاته شهادة كافية على شخصيته وعلى تربيتها المحترمة. أدعو الله أن يمنحها السعادة والطمأنينة، وأن يحفظ لها زوجها وعائلتها".

نصيحة مصطفى يونس للخطيب

أما عن نصيحته للخطيب، فقال يونس: "أنصحه بأن يبتعد عن الضغوط، فالصحة هي الأهم. لقد حاول سابقًا أن يأخذ خطوة للوراء ويخفف من الضغوط، لكنه لم يستطع، لأن الأهلي بالنسبة له ليس مجرد نادٍ، بل عشق متجذّر. نعم، الأهلي خط أحمر، لكنه أيضًا شغف يملأ قلوب محبيه، ولا يستطيع الابتعاد عنه بسهولة".

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