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رياضة

بشير التابعي: أتوقع فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة

بشير التابعي، فيتو
بشير التابعي، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مدرب قدير وحقق العديد من النجاحات في القلعة الحمراء.

 

مباراة القمة حياة أو موت للأهلي

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أتوقع فوز الأهلي على الزمالك 2 - صفر في مباراة القمة غدًا".

وتابع: "أداء اللاعبين في مباراة مودرن، كما تابعت مباراتي الأهلي السابقتين، ومباراة القمة بالنسبة للأهلي حياة أو موت، ومباراة مصيرية، والمباريات التي يخوضها الأهلي كحياة أو موت يجيد فيها".

بشير التابعي يشيد بمارسيل كولر 

وشدد: "مارسيل كولر، مدرب كبير وحقق العديد من النجاحات مع الأهلي، وغير مقبول الحديث عنه أنه يخوض مباريات القمة وهو خائف".

وأوضح: "هناك أزمة بين كولر والإدارة، منذ تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وأصبحت الصورة لا تصل كاملة من الجهاز الفني إلى الإدارة".

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