الثلاثاء 11 مارس 2025
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صحة ومرأة

تحذير عاجل من تزايد إصابات عيون الأطفال بسبب الألعاب النارية

البومب
البومب

حذرت الجمعية المصرية لعيون الأطفال والحول من إصابات العيون التي انتشرت في رمضان خلال الأيام الأخيرة بسبب الألعاب الناري.

زيادة ملحوظة في حالات اصابة العيون

وقالت الجمعية المصرية لعيون الأطفال والحول انها تلقت  العديد من التقارير من أطباء العيون بوجه عام وأطباء عيون الأطفال بوجه خاص بزيادة ملحوظة في حالات اصابة العيون بالالعاب النارية مثل الصواريخ والبمب وكذا تقارير اقسام الطوارئ بالمستشفيات.

تهتك ونزيف داخل العين 

واكدت في بيان اليوم ان هذه الالعاب الخطيرة تسبب تهتك ونزيف داخل العين قد يصل الى جروح وانفجار بالعين وبالتالي الفقدان التام للبصر.

 

وأوضحت أن بعض هذه الحالات تكون في العينين الاثنين مما يسبب عمى للطفل، لذلك فإن الجمعية تطالب الجهات المسؤولة بضرورة تشديد الحملات لضبط ومصادرة هذه الالعاب الغير قانونية فورا، وكذلك تناشد كل من يتاجر في هذه الالعاب التوقف فورا حتى لا يكون سببًا في فقدان البصر لأطفال أبرياء.

الامتناع عن شراء الألعاب النارية

وطالبت أولياء الأمور ان يمنعوا أولادهم من شراء هذه الألعاب او حتى مشاركة غيرهم اللعب بها ودعت كافة وسائل الإعلام بتبني حملة التوعية التي تقوم بها الجمعية لحماية عيون أطفالنا من هذه الالعاب الخطيرة والغير قانونية.

 

كانت شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على تجار وبائعي الألعاب النارية على مستوى المحافظة.

 

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة  عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (1401) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (6830) قطعة ألعاب نارية متنوعة.

كما تم ضبط (7 أشخاص) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهم (1850) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (3315) قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته (500) قطعة ألعاب نارية متنوعة

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