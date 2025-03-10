مستشفيات الدقهلية تستقبل 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال فبراير

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت حوالي 268 ألف و156حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر فبراير الماضي، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

مستشفيات الدقهلية تستقبل 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر فبراير

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه لا يتوقف عن دعم القطاع الصحي بالدقهلية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية وفرق التمريض، للتخفيف عن المرضى والمصابين، مؤكدا أن عمل الأطباء وفرق التمريض ليست مجرد وظيفة، بقدر أنها رسالة سامية يجب أن يؤديها الجميع بإخلاص وتجرد والتزام بالواجب الوطني والإنساني نحو أهلنا، في ربوع محافظة الدقهلية.

استقبال 87 ألفا، و72 حالة

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 87 ألفا، و72 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية الصباحية 235 ألف حالة، ونحو 32 ألفًا بالمسائية، وأضاف أنه تم إجراء نحو 2102 عملية، فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ما يقارب 206عمليات، لافتًا إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقة بمستشفيات السنبلاوين وأجا والجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

إجراء 38 ألف جلسة غسيل كلوي

وتابع مدكور أنه تم إجراء 38 ألف جلسة غسيل كلوي، فى حين بلغ عدد حالات الولادة 1272، من بينها 346 حالة ولادة طبيعية، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 146ألفًا، وأضاف أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 108 جولات، تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات أداء المضادات الحيوية.

استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس

كما أشار وكيل وزارة الصحة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، الكردي والمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

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