الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفيات الدقهلية تستقبل 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال فبراير

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت حوالي 268 ألف و156حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر فبراير الماضي، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

مستشفيات الدقهلية تستقبل 268 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال شهر فبراير 

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه لا يتوقف عن دعم القطاع الصحي بالدقهلية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية وفرق التمريض، للتخفيف عن المرضى والمصابين، مؤكدا أن عمل الأطباء وفرق التمريض ليست مجرد وظيفة، بقدر أنها رسالة سامية يجب أن يؤديها الجميع بإخلاص وتجرد والتزام بالواجب الوطني والإنساني نحو أهلنا، في ربوع محافظة الدقهلية.

استقبال 87 ألفا، و72 حالة

 

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن عدد مرضى الاستقبال بلغ 87 ألفا، و72 حالة، فى حين تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية الصباحية 235 ألف حالة، ونحو 32 ألفًا بالمسائية، وأضاف أنه تم إجراء نحو 2102 عملية، فى حين بلغ عدد عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ما يقارب 206عمليات، لافتًا إلى أن مستشفيات الدقهلية شهدت فى الآونة الأخيرة إدخال بعض الجراحات التخصصية الدقيقة بمستشفيات السنبلاوين وأجا والجمالية مثل جراحات الوجه والفكين والأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب.

إجراء 38 ألف جلسة غسيل كلوي

وتابع مدكور أنه تم إجراء 38 ألف جلسة غسيل كلوي، فى حين بلغ عدد حالات الولادة 1272، من بينها 346 حالة ولادة طبيعية، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من 146ألفًا، وأضاف أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 108 جولات، تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة، والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة مؤشرات أداء المضادات الحيوية.

استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس

كما أشار وكيل وزارة الصحة، إلى استكمال أعمال التطوير بمستشفيات دكرنس، الكردي والمنزلة، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية المصابين حافظة الدقهلية للمواطنين وزارة الصحة مستشفيات الدقهلية مدن وقرى المحافظة العيادات الخارجية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرى المحافظة كيل وزارة الصحة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

استعدادا للعيد، تعرف على أسعار البسكويت والمنين والمعمول والشكلمة

حقيقة خناقة محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول

غدا بدء حجز تذاكر عيد الفطر على هذه القطارات

حقيقة تلقي اتحاد الكرة خطابا من رابطة الأندية بشأن حكام القمة 130

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خدع مبارك ونصب على الإخوان، فضيحة جديدة تلاحق أيمن نور مستريح أسطنبول

اتحاد الكرة يوضح في بيان رسمي موقفه من أزمة حكام القمة 130

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

حقيقة خناقة محمد صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الحمل والولادة في اليوم الحادي عشر من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

المزيد
الجريدة الرسمية