الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مباحثات مصرية تونسية، السيسي وقيس سعيد يبحثان تطورات الأوضاع بغزة.. ويستعرضان جهود تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات.. ويرفضان تهجير الفلسطينيين.. ويؤكدان أهمية إقامة دولة فلسطينية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس تونس

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية، حيث أشاد الرئيسان بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً الإقتصادية والتجارية، مشيرين إلى اهتمامهما باستكشاف آفاق أوسع للعمل المشترك في كافة الموضوعات محل الإهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

السيسي يستعرض الجهود المصرية لتثبيت إتفاق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال شهد تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لتثبيت إتفاق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ومن جانبه ثمن الرئيس التونسي الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة التي قامت مصر بإعدادها، مؤكدًا دعم بلاده للخطة التي تتيح البدء في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وأكد الرئيسان في هذا الصدد على رفضهما التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعد الضامن الأوحد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

مصر وتونس تؤكدان حرصهما على إستقرار ووحدة وسيادة ليبيا وسوريا

وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضًا الوضع في ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيسان حرصهما على إستقرار ووحدة وسيادة الدولتين الشقيقتين على كامل اراضى كل منهما وسلامة الشعبين من مخاطر الصراع والإنقسام
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي غزة مصر

مواد متعلقة

السيسي وقيس سعيد يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

السيسي ونظيره التونسي يؤكدان الحرص على استقرار ووحدة وسلامة ليبيا وسوريا

قيس سعيد يؤكد للسيسي دعم بلاده لخطة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

رئيسا مصر وتونس: إقامة الدولة الفلسطينية الضامن الأوحد للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة

السيسي يستعرض مع نظيره التونسي جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وإنفاذ المساعدات

السيسي وقيس سعيد يؤكدان رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية