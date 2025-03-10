الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

الحكومة: دعم غير مسبوق للمصدرين وتيسيرات ضريبية قادمة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض مقترحات دعم ونمو القطاع التصديري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.  

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المصدرين وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أن هناك رؤية واضحة ستخدم قطاع الاستيراد والتصدير بشكل مباشر.  

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن التطوير الذي شهده قطاع البنية التحتية كان له أثر إيجابي مباشر على قطاع الصادرات، مؤكدين أن التواصل المستمر مع القطاع الخاص يمثل توجهًا جديدًا للحكومة، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا أساسيًا ومستشارًا رسميًا في وضع السياسات التصديرية.  

وأكد الحضور أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024 أسهم بشكل واضح في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مطالبين بضرورة توفير سعر فائدة تنافسي وتخفيف الأعباء الإجرائية على المصدرين، إلى جانب تقليل المدة الزمنية لرد مستحقات دعم الصادرات.  

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن الوثيقة التي قدمها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مع عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات التصديرية المختلفة لمناقشة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إصلاحات جمركية وضريبية

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