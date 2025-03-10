نقابة الصحفيين: نجاح تفاوض جديد مع البرج سكان

قال محمد الجارحي، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن التفاوض مع مراكز أشعة البرج سكان انتهى اليوم الإثنين باعتماد أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية لعام 2025، لتكون هي الأسعار المعتمدة للتعامل مع نقابة الصحفيين، وذلك في إطار سياسات مجلس نقابة الصحفيين الحالي، برئاسة خالد البلشي، للحفاظ على حقوق الأعضاء وعدم التفريط فيها، واستمرارًا للنهج الذي تم اتباعه وحقق مكاسب كبيرة في أزمة معامل التحاليل.

وأضاف: "كانت الأسعار المقدمة لنقابة الصحفيين عند التجديد للعام الجديد تزيد بنسبة 40% عن أسعار نقابة الأطباء، وهو ما تم رفضه في حينه، وظل بند الأشعة حاضرًا في التفاوض حتى اللحظة الأخيرة قبل توقيع نقيبي الصحفيين والمهندسين الاتفاق الخاص بالمعامل مع البرج والمختبر".

وتابع: "وفي هذا الصدد، يهمني توضيح بعض الأمور:

1- لم تكن هناك أي مشكلة في خدمات الأشعة طوال الفترة الماضية مع ألفا سكان أو أي مركز أشعة آخر، باستثناء البرج سكان، بل على العكس، استطعنا إعادة مركزي الدقي للأشعة ومصر للأشعة إلى المشروع بعد غيابهما لسنوات طويلة.

2- بعودة البرج سكان اليوم، أصبحت جميع مراكز الأشعة متاحة في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.

3- ما تحقق من مكاسب في أزمة معامل التحاليل يدعو للفخر، حيث أن الأسعار التي تم الاتفاق عليها لعام 2025، كانت الصحفيون وأسرهم في المحافظات يدفعون مبالغ أعلى منها في عام 2022! أما في القاهرة، فقد ظلت الأسعار كما هي منذ عام 2023!

أخيرًا.. آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج هو الخميس القادم 13 مارس، ومواعد العمل بالنقابة من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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