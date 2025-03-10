البلشي: الشلة هدم لأي تجربة والمجموعة القريبة مني كانت الأكثر نقدًا لي وأنا أمثل الجميع

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، الشلة هي هدم لأي تجربة، ومنذ قرار ترشحي الدورة الأولى وأنا تعهدت تعهدا واضحا إنني قادم للتفاوض باسم الجمعية العمومية وكي أمثل الجمعية العمومية كلها، وأكثر من هاجموني في العامين الماضيين هي المجموعات التي حولي والقريبة مني سياسيًا، سواء في تجربة التفاوض مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فأنا أتفاوض باسم الجميع وثلث الجمعية العمومية ينتمي لمؤسسات مملوكة للمتحدة.



وأضاف خلال لقائه بالزملاء في فيتو ضمن جولاته الانتخابية:" وبالرغم من ذلك هذا لا يمنع أن ننتقد المتحدة، فنحن لدينا موقفا واضحا من رفض تركز الملكية والاحتكار، وهو ما رفعناه في التوصيات التي قُدمت للحوار الوطني، وفي نفس الوقت أتفاوض من أجل مصالح الزملاء، والآن الشركة المتحدة هي الأكثر انضباطًا في الأجور، بل في لحظة كانت الحل لبعض الزملاء التي اغُلقت مؤسساتهم.



وتابع: حصلنا على دعم من المتحدة لجائزة النقابة، وقبلها كنا تواصلنا مع أكثر من جهة وأغلقت أبوابها، واستجابت المتحدة، وهذا الدعم كان مرهونًا بحالة إنسانية بإنقاذ حياة زميلة، كانت تحتاج لمليون جنيه فورًا، وتم رفع قيمة الجائزة من ١٥ إلى ٥٠ ألف، حصل عليها مواقع محجوبة، وحصل الزميل وائل الدحدوح على جائزة حرية الصحافة، وأعلنا عن قائمة بـ٢١ صحفيا محبوسا وأذيعت على القنوات المختلفة وعلى شرائط الأخبار، طرحنا قضايانا الكاملة، واستفدنا من النقابة دون التخلي عن لغتنا وبدون صدام، وأظن أنها المعادلة الأصعب.





وعن الحديث عن الشلة، قال البلشي:" تعرضت لهجوم كبير بسبب دعوة ومشاركة عدد من الوجوه القديمة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وهجوم آخر عن مشاركة مجموعة فعالة ونقابيين سابقين لهم تجارب لا يمكن تجاهلها، وحرصنا على تمثيل عام للجماعة الصحفية، وهذا ما حرصنا عليه طوال الوقت، سواء في جائزة النقابة أو المؤتمر العام، وحتى في قضايا القيد استدعينا الجمعية العمومية لوضع حلول، فنجاح المجلس يكمن في حالة التكامل فالجميع كان يعمل سويًا، والمجموعة القريبة مني سياسيًا كانت الأكثر نقدًا لي في التجربة الماضية".

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