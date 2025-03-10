وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإيداع الطفل يوسف بمركز التصنيف والتوجيه

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفل يدعى يوسف بلا مأوى ويبلغ من العمر 13 عاما.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع المركزي إلى مكان الواقعة والتقى الطفل، حيث كان يعيش مع أسرته المكونة من الأب والأم وشقيقان أحدهم يعيش مع الأسرة والآخر بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأفاد الطفل بأن والدته تركته بالشارع ولا يرغب فى العيش معها وبالتواصل مع المختصين بدار الرعاية الاجتماعية، أفادوا بأن أسرته استلمته منذ عامين من الدار، تم التنسيق مع مركز التصنيف والتوجيه لإيداعه وتم نقله إلى المركز لحمايته خطر وجوده بالشارع وحتى يتم تأهيله ورعايته.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.