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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإيداع الطفل يوسف بمركز التصنيف والتوجيه

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفل يدعى يوسف بلا مأوى ويبلغ من العمر 13 عاما.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع المركزي إلى مكان الواقعة والتقى الطفل، حيث كان يعيش مع أسرته المكونة من الأب والأم وشقيقان أحدهم يعيش مع الأسرة والآخر بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأفاد الطفل بأن والدته تركته بالشارع ولا يرغب فى العيش معها وبالتواصل مع المختصين بدار الرعاية الاجتماعية، أفادوا بأن أسرته استلمته منذ عامين من الدار، تم التنسيق مع مركز التصنيف والتوجيه لإيداعه وتم نقله إلى المركز لحمايته خطر وجوده بالشارع وحتى يتم تأهيله ورعايته.

ويتلقى الفريق  البلاغات على الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

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