الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

من بينها الغاوي ومنتهي الصلاحية، 10 مسلسلات ينتظرها الجمهور في النصف الثاني من رمضان 2025

لا شمسية
لا شمسية

تفصلنا أيام قليلة عن منتصف السباق الدرامي الرمضاني، والذي يشهد انطلاقة درامية جديدة، حيث يكون الجمهور على موعد مع عرض عشرة أعمال درامية جديدة خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، وتتكون تلك الأعمال من 15 حلقة لكل منهم.

 

مسلسل الغاوي 

البداية مع مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، والذي يبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ويشارك في البطولة محمد لطفي وعائشة بن أحمد وآخرون، ومن تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل.

نص الشعب اسمه محمد

ويعرض أيضا مسلسل نص الشعب اسمه محمد، والذي يقوم ببطولته الفنان طه الدسوقي ورانيا يوسف ومايان السيد وشيرين ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

 

منتهي الصلاحية

ومسلسل منتهي الصلاحية من بين مسلسلات النصف الثاني من رمضان يقوم ببطولته الفنان محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج محمد نادي.

 

عايشة الدور

كما تشارك دنيا سمير غانم بمسلسل عايشة الدور ويشاركها البطولة نور محمود وأميرة أديب ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

 

ظلم المصطبة

ومسلسل ظلم المصطبة يشارك في النصف الثاني من شهر رمضان ويشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

 

لام شمسية

ويعرض أيضا مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من الشهر الكريم وهو من بطولة أمينة خليل ويسرا اللوزى ومحمد شاهين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.

 

قهوة المحطة

ومسلسل قهوة المحطة من بين مسلسلات النصف الثاني من رمضان وهو من بطولة أحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وأحمد غزى وهالة صدقى، انتصار، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيرى.

 

حياة أو موت

وتشارك حنان مطاوع بمسلسل “حياة أو موت”، ويشاركها البطولة أحمد الرافعي وسلوى عثمان وآخرون، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي. 

 

شباب امرأة

ويعرض مسلسل شباب امرأة أيضا في النصف الثاني وهو من بطولة غادة عبد الرازق ويوسف عمر وتأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج أحمد حسن.

 

حسبة عمري

وينطلق مسلسل حسبة عمري بعد خمسة أيام وهو من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومن تأليف محمود عزت وإخراج مى ممدوح.

 

 

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الغاوى منتهي الصلاحية شباب امرأة

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