الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

قرينة السيسي تهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان: سطر أبطال مصر ملحمة خالدة

قرينة الرئيس عبد
قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

هنأت قرينة الرئيس السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان قائلة: “في العاشر من رمضان، سطر أبطال مصر ملحمة خالدة، خاضوا المعركة بإيمان وعزيمة وهم صائمون، فكان النصر تتويجًا لتضحياتهم.. تحية فخر واعتزاز لمن صنعوا المجد”.

وفي السياق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد: “نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني”.
 

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قرينة الرئيس السيسي الشعب المصرى ذكرى العاشر من رمضان

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