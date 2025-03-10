وزيرة التضامن: مبادرة بيوت المحروسة تستهدف تقديم 100 مليون وجبة في رمضان (صور)

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مطابخ ومراكز توزيع طعام في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وبدأت الجولة بمركز إطعام صناع الخير الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة جولدن فيو ويقدم ٢٠٠٠ وجبة يوميا، ثم انتقلت إلى مركز الإطعام بجمعية يمن والتي تنفذ الإطعام بالتعاون مع بنك الطعام وشركة أورنج ويقدم ٣٠٠٠ وجبة يوميا.





وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في إعداد الوجبات وأشرفت علي تجهيز أماكن الإطعام وتأكدت من جودة الطعام المقدم للأسر المستفيدة، وأشادت بالمتطوعين المشاركين في التنظيم.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن إطلاق مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي تستهدف تقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث تشمل وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة الكوبونات والوجبات التي توزع علي المنازل.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا نعمل على إعلاء قيمة التكافل بين المصريين وتشجيع الجميع علي لعب دور إيجابي في المجتمع، كما ننسق بين مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم عقد اجتماعات عديدة قبل شهر رمضان المعظم لتنسيق الجهود وأماكن إقامة مناطق الإطعام وتوزيع الوجبات على الأسر وحشد التمويل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة تعتمد علي حب ورغبة المصريين في تعظيم الثواب في رمضان وقيمة إفطار صائم في رمضان،داعية كل الجمعيات والأفراد والمجموعات التي تقوم بعمل إطعام بالتواصل مع الوزارة والتنسيق مع المؤسسات المشاركة في المبادرة لتعظيم الاستفادة من الجهود، مشيرة إلى أنه يتم دراسة تنظيم مسابقة أهل الخير لتكريم أفضل مؤسسة ومجموعة تنظم إطعام في رمضان، وكذلك تكريم المتطوعين.

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