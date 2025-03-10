الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

غدا بدء حجز تذاكر عيد الفطر على هذه القطارات

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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تطرح الهيئة القومية للسكك الحديدية تذاكر عيد الفطر المبارك بدءا من الغد الثلاثاء، وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء. 

مواعيد قطارات العيد 

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلي اعتبارا من  الثلاثاء 11 مارس من الساعة 8 الثامنة صباحا وذلك على النحو التالى:

- يتم الحجز يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس.

- يتم الحجز يوم الأربعاء الموافق 12 مارس للسفر يوم الاربعاء الموافق 26 مارس.

- يتم الحجز يوم الخميس الموافق 13 مارس للسفر يوم الخميس الموافق 27 مارس.

- يتم الحجز يوم الجمعة الموافق 14 مارس للسفر يوم الجمعة الموافق 28 مارس.

- يتم الحجز يوم السبت الموافق 15 مارس للسفر يوم السبت الموافق 29 مارس.

- يتم الحجز يوم الاحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الاحد الموافق 30 مارس.

وأكدت الهيئة أن ذلك ياتى تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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