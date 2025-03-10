أسرة مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري تنهي تصوير المشاهد الأخيرة

مسلسلات رمضان 2025 ، انتهت أسرة مسلسل الأميرة الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري من تصوير المشاهد النهائية من العمل اليوم داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل.





وشهدت الحلقة التاسعة من العمل تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، بعد تطليق نيكولا معوض، لياسمين صبري، دون علمها، ليذهبوا إلي مكتبه، ويتشاجروا معه.

وادعى ظلما نيكولا معوض، أن شقيق ياسمين صبري اعتدي عليه بالضرب، واستدعى الشرطة ليسجنه، في نفس الوقت سقط والد ياسمين صبري مغشيا عليه، ليصاب بجلطة في المخ.

وتزوج نيكولا معوض، مها نصار، صديقة ياسمين صبري، واسكنها في الفيلا، التي كان سيشتريها لـ ياسمين قبل أن يطلقها.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة

وعرضت، قناة أبو ظبي الإماراتية، الحلقة الثامنة من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، والتي شهدت تطليق نيكولا معوض، لياسمين صبري، دون علمها، وبشكل مفاجئ، بعد أن استولى على جميع ممتلكاتها، بتوكيل رسمي عام، اقناعها بعمله له، بحجة شراء فيلا جديدة لها.

وشهدت الحلقات السابقة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، موافقة ياسمين صبري، على طلب زوجها نيكولا معوض، بارتداء النقاب، ومقاطعة صديقاتها، ووضع حدود مع أهلها.

كما شهدت موافقة مها نصار، الرجوع لخطيبها، بعد إلحاح كبير منه، فيما استمرت في معاملتها السيئة له.

وتصاعدت الأحداث، مع ولادة ياسمين صبري، لابنها، إصرار نيكولا معوض على عدم إخبار أهلها، لتغضب وفاء عامر، وتصفعه وتتشاجر معه ومع ابنتها.

تفاصيل مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبد المعطي. وإخراج محمد عبد السلام.









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