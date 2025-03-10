والد طالبة طب المنوفية يكشف تفاصيل صادمة عن معاناة ابنته قبل وفاتها

قال والد الطبيبة إيمان مصطفى دياب الطالبة بالفرقة الخامسة دفعة 40 طب المنوفية، والتي توفيت بعد إصابتها بنزيف شديد في المخ بسبب صعوبة امتحان مادة أنف وأذن، واتهام بعض الطلاب دكتور المادة بالتهكم عليهم، إن زملاء ابنتي أكدوا أن دكتور المادة قام بالسخرية منهم أثناء تأدية الامتحان قائلًا لهم "اتوضوا كويس وأقيموا الليل علشان تعرفوا تتحسبنوا عليا كويس".



وأضاف والد الطالبة إيمان دياب في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن إيمان كانت مثالًا للطالبة المجتهدة، ولم تتغيب يومًا عن محاضراتها، وكانت تحرص على أداء صلاتها وقراءة القرآن قبل البدء في المذاكرة، لافتا إلى أنها في يوم امتحانها الأخير، عادت إلى المنزل وهي تشعر بظلم كبير، وقامت بسؤالي لماذا يوجد ظلم في الدنيا؟ فلم يكن ردي عليها سوي بأن الدنيا بها الخير والشر، وأن الحياة المثالية هي عند الله وحده ففي الدنيا قابيل وهابيل، ولكن الله إختارها لتكون بجواره لأنها لا تشبه هذه الحياة.

لم تغب يوما عن حضور المحاضرات

وأشار والد الطالبة إيمان، إن الطالبة إيمان كانت غير طبيعية بعد الامتحان، وكانت حزينة للغاية حتى أنها لم تبكِ كعادتها، وأخبرتني أنها منذ الفرقة الأولى وهي لم تغب يوما، حتى إن كان هناك مطر أو غيره، ولذلك فهي واثقه في تدابير الله، وأنها بعد الامتحان تذكرت قول الله ولقد خلقنا الإنسان في كبد ونظرت للسماء وردتدها وقلبها يعتصر من الألم.

واستكمل والد الطالبة المتوفاة، أنها كانت ثمرة فؤادي ولم ترفض لي طلبا طوال حياتها، وكانت حريصة على إرضائي أنا ووالدتها، وكانت آخر مرة كنت قد ذهبت لجلب الأوراق من المكتبة وأحضرتها غير كاملة، فأخذت تعتذر لي أنني سأنزل مرة أخرة لجلب باقي الأوراق مرددة "حقك عليا يا بابا، بعتك وأنت صايم يا بابا".



وأنهى الأب حديثه قائلًا: "مش هقول غير الحمد لله، ربنا خد مني ثمرة فؤادي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، ربنا هو الحكم العدل، هو المنتقم الجبار، ولو حقها مجاش دلوقتي هاييجي في الآخرة، ربنا موجود ومطلع، ربنا مش هيسيب حقها".

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