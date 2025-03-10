رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية يكشف مفاجأة حول وفاة الطالبة إيمان مصطفى

فى أول تعليق له حول وفاة طالبة كلية الطب جامعة المنوفية إيمان مصطفى، قال الدكتور أيمن على عبد الفتاح رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية، إنه تم حجز الطالبة فى المستشفى بعد 8 أيام كاملة من إمتحان الأنف والأذن، والذي وصفه الطلاب بالامتحان التعجيزي، وأشار البعض إلى أنه السبب الرئيسى فى وفاة الطالبة.

وأكد على أننا كأساتذة جامعية بكلية طب المنوفية لا نقوم بالاستهزاء بأي طلاب خاصة وأننا نتباهي جميعا ً بأبنائنا الطلاب ونؤكد أنهم من طب المنوفية.

مفاجأة فى درجات طالبة طب المنوفية

وأضاف رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية، أن عدد طلاب قسم الأنف والأذن 1080 طالب وكان في لجنة الدكتورة إيمان رحمه الله عليها 530 طالب يقومون بالامتحان في نفس اليوم، وان المفاجأة هو أن الطالبة رحمها الله عليها حاصلة على درجة 32 من أصل 33 أي أنها لم تنقص في الامتحان سوى درجة واحدة فقط و40% من الطلبة حصلوا على امتياز في الإمتحان الذين وصفوه بالتعجيزي و45% حصلوا على جيد جدا و15% حصلوا على تقدير جيد ولم يرسب سوي 25 طالب فقط من أصل 530 طالب قاموا بالامتحان معها.



وأشار رئيس قسم الأنف والأذن بطب المنوفية، أننا لم تتدخل في النتيجة نهائيا ولم نقم برفع الطلبه لعدم الرسوب أو غيره وإن النتيجة ظهرت قبل حدوث أي شيء، وانا أقدر جدا التعاطف الذي حدث من الجميع مع الطالبة المتوفية ولكن الظلم ظلمات.

وأكمل رئيس القسم حديثة قائلا، الطب ليس حكرًا على أحد اللي يسمع من أي مكان ومن أي طبيب كان سيحصل على الدرجة النهائية لأن الطب واحد وهو نفس المادة على مستوى 27 جامعة لأن الأستاذ الجامعي ليس له كتاب من البداية بل على منصة ومن يقوم بتنزيله يقوم بتنزيله ومن لا يريد لا يهم لأن الطب في كل مكان هو نفسه.

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