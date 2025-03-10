الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

762 معتقلًا فلسطينيًا خلال فبراير، تصاعد حملات الاعتقال الإسرائيلي في الضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت مؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين بمواصلة السلطات الإسرائيلية تصعيد حملات الاعتقال التعسفي بالضفة الغربية خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت الحصيلة 762 معتقلا.

 

أكبر نسبة اعتقالات سجلت في محافظة جنين

وأشارت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيان رسمي إلى أن أكبر نسبة اعتقالات سجلت في محافظة جنين ومخيمها، حيث شهدت المنطقة تصعيدا ملحوظا في عمليات الاعتقال والمداهمات.

 

طالت حملات الاعتقال 19 امرأة و90 طفلا

وبحسب النشرة، فقد طالت حملات الاعتقال 19 امرأة و90 طفلا، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت مئات المواطنين خلال الشهر نفسه.

 

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الأسرى الفلسطينيين السلطات الإسرائيلية الضفة الغربية

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