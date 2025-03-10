ذكرى العاشر من رمضان، السيسي: تحية لكل من صنع النصر العظيم وشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء

قال الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان: تحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، وتحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل.

وقال الرئيس السيسي: في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد.. نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني.



وفي السياق تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجالات القوات المسلحة البواسل قيادةً وضباطًا وجنودًا وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.



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