السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، أن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصرى وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات.

وقال الرئيس السيسي: في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد.. نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني.

وفي هذا السياق تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجالات القوات المسلحة البواسل قيادةً وضباطًا وجنودًا وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.



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