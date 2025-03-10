في ذكرى العاشر من رمضان، نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار

قال الرئيس السيسي: في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد.. نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني.

وفي السياق تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجالات القوات المسلحة البواسل قيادةً وضباطًا وجنودًا وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وأكد الأزهر أن انتصار العاشر من رمضان كان ثمرة لإرادة صادقة وعزيمة قوية من جيش باسل وشعب أصيل؛ حيث نفذت القوات المسلحة المصرية ملحمة عظيمة ضربت فيها أروع أمثلة البطولة والفداء، ولا يزال هذا الانتصار شاهدًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن.



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