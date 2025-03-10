تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لخلية داعش بولاق

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش بولاق، فى القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق الي جلسة 12 مايو المقبل.

الاتهامات الموجهة

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين فى غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، تولى قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضمو مناطق الإرهاب.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.ا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.





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