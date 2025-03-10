الإثنين 10 مارس 2025
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سياسة

رئيس النواب فى ذكرى العاشر من رمضان: رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة اليوم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

كلمة رئيس مجلس النواب

وجاء نص الكلمة: 
في يوم العاشر من رمضان من كل عام، تحتفل مصر بوجه خاص، والعالم العربى بوجه عام، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، التى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة.
ورغم مرور 52 عامًا، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعًا، فهو يوم نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن.
واسمحوا لى بهذه المناسبة الجليلة أن أتقدم باسمى واسمكم جميعًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنود، ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة.

رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري

وتابع رئيس مجلس النواب:
"إننا، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيدًا أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعًا أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجله".
 

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