القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 34 ألفا و750 فرش حشيش و365 لفافة هيدرو

نجحت إحدى الوحدات البحرية بقاعدة البحر الأحمر فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، وإستمرارًا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية.



وتمكنت الوحده البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها بإكتشاف وضبط عدد (2) فلوكة تقوم بإعمال التهريب لكميات من المواد المخدرة تشمل (34750) فرش من مخدر الحشيش و(365) لفافة من مخدر الهيدرو الجاف , وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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