الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

عاطلان متهمان بحيازة استروكس في القاهرة: "معانا شريك ووقعنا قبل ما نبيع الكمية"

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تواصل النيابة العامة التحقيق في اتهام عاطلين بحيازة كمية من مخدر الاستروكس تزن 400 جرام بمدينة القاهرة. 

وخلال التحقيقات، أقر المتهمان بأنهما حصلا على المخدرات من شخص آخر مقابل مبلغ مالي، وكانا يخططان لبيعها وتوزيعها على عدد من المستهلكين في منطقة التجمع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يطمحان في توسيع نطاق عملهما، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليهما أثناء محاولتهما ترويج الكمية المضبوطة.

وكانت الأجهزة الأمنية  قد تمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الاستروكس المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، بالإضافة إلى إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

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النيابة العامة القاهرة الاستروكس

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