تعرف على مؤشر التضخم السنوى والشهرى لـ فبراير 2025 (انفوجراف)

التضخم في فبراير، كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025.

معدل التضـخم السنوى لإجمالي الجمهورية

واشار الاحصاء الى ان التضخم السنوى سجل (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.4%) لشهر فبراير 2025 مقابل (1.6%) شهـر يناير 2025.

التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2025 مقارنة بشهـر يناير 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.4%)

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (6.3%)

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.6%)

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%)

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.2%)

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.6%)

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%)

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%)

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (6.0%)

سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%)

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%)

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.8%)

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