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أخبار مصر

وفد صندوق مكافحة الإدمان يصل فيينا للمشاركة باجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان يشارك باجتماعات اللجنة الدولية

وصل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى مقر الأمم المتحدة فى مدينة فيينا بدولة النمسا استعدادا للمشاركة في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة.

 يترأس الوفد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

 

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا  فعاليات الدورة 68 لاجتماعات  لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة  بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم.

 

جدير بالذكر انه على مدار السنوات الماضية حقق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،نجاحا كبيرا في ملف مراكز  علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية،حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول  الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان  وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق  إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة  وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة السكرتير العام للأمم المتحدة رئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي

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