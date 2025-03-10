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أخبار مصر

تفاصيل مشروع جديد لخفض الانبعاثات وإنتاج الميثانول الأخضر (إنفوجراف)

الميثانول الأخضر
الميثانول الأخضر

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “مشروع جديد لخفض الانبعاثات وإنتاج الميثانول الأخضر.

مشروعات إنتاج الميثانول الأخضر

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع تحالف مجموعة امبيرو (الروسي / الإماراتي الإيطالي)، لإنشاء مشروعات في إنتاج الميثانول الأخضر داخل شركات تكرير البترول، حيث تستهدف إنتاج نحو 50 ألف طن سنويًّا كحد أدنى في المراحل الأولية للمشروع يمكن زيادتها.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مشروعات إنتاج الميثانول الأخضر إنتاج الميثانول الأخضر الميثانول الأخضر

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