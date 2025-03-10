تفاصيل مشروع جديد لخفض الانبعاثات وإنتاج الميثانول الأخضر (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “مشروع جديد لخفض الانبعاثات وإنتاج الميثانول الأخضر”.

مشروعات إنتاج الميثانول الأخضر

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع تحالف مجموعة امبيرو (الروسي / الإماراتي الإيطالي)، لإنشاء مشروعات في إنتاج الميثانول الأخضر داخل شركات تكرير البترول، حيث تستهدف إنتاج نحو 50 ألف طن سنويًّا كحد أدنى في المراحل الأولية للمشروع يمكن زيادتها.

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