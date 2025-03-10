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أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 10- 3 - 2025 (إنفوجراف)

أسعار الذهب والعملات
أسعار الذهب والعملات
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

May be an image of ‎money and ‎text that says "‎بشزقسر-حتإسفدودی FING: coл 5800 GOLL GOLD أسعار EHE الذهب والعصلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: أسعار أسعارالذهب: الذهب: الدولار الأمريكي 50.68 اليورو: 54.92 الجنيه:الإسترليني: 65.50 ريال:سعودی 13.51 دينار كويتي: 164.54 درهم إماراتي: 13.80 اليوان الصيني: 7.00 عيار:24 4709 عيار:21 4120 عيار:18 3531 WWW.IDSC.GOV.EG الجنيه:الذهب 32960 00000000‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء اسعار العملات اليوم سعر الذهب اليوم اسعار الدهب اليوم

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