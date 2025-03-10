الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: انخفاض مبيعات المضادات الحيوية إلى 751 ألف عبوة في 2024

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو

كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عن أهم الإجراءات التي اتخذتها هيئة الدواء بشأن تقليل استخدام المضادات الحيوية.

حظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن تلك الإجراءات تشمل حظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية، وكذلك إصدار الهيئة للدليل التنظيمي الخاص بتنظيم صرف المضادات الحيوية من مجموعة المضادات الاحتياطية كخطوة أولي، وإحكاما للرقابة وقياس مدي الالتزام المؤسسات الصيدلية بالتطبيق

وأكد انه تم شن حملات تفتيشية لـ 513 مؤسسة هم الأعلى استهلاكا لتلك المستحضرات، وقد أسفر ذلك عن رصد مخالفات لـ 13 مؤسسة حيث تم وقفها مدة 3 أشهر، مع استكمال العمل في المرحلة التالية علي إصدار الـ Watchlist وذلك للحد من الاستخدام غير الآمن للمضادات الميكروبية وتوحيد سياسات وإجراءات استخدامها طبقًا للمعايير القياسية بما ينعكس إيجابيًا على المريض المصري.

تقليل عدد العبوات المباعة للمضادات الحيوية

وأكد أن تلك الجهود أسفرت عن تقليل عدد العبوات المباعة للمضادات الحيوية Reserved المعدة للحقن Vials بنسبة تقارب الـ 20% خلال العام الأول من التطبيق إذ بلغت المبيعات عدد 751 ألف عبوة في الفترة التي تلت إصدار الدليل يوليو – ديسمبر من العام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حيث بلغت المبيعات وقتها ما يفوق الـ 938 ألف عبوة، بالإضافة إلى تحديث نظام مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات بتقسيم الاستهلاك حسب شكل الجرعات، فحسب آخر التقديرات؛ تأتي في الصدارة المستحضرات بالشكل الفموي Oral بنسبة تجاوز الـ 95.33%، يليها المستحضرات المعدة للحقن Parenteral بنسبة 4.66%، علاوة علي التقسيم حسب مستوى الرعاية الصحية (مستشفيات وصيدليات خاصة)، وتصنيف الاستهلاك في المستشفيات إلى قطاع عام وخاص

وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

متى يجب على مريض السكر كسر الصيام في رمضان؟ الصحة العالمية تحذر من 3 حالات

و تجدر الإشارة أن حجم السوق المؤسسي القطاع العام لمضادات الميكروبات يمثل الـ 18% في مقابل 82% للسوق المحلي القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال مشاركة  الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية في المؤتمر الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ أنشطة مكافحة العدوى والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بحضور  الدكتور، خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام المضادات الحيوية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الرعاية الصحي الدواء المصرية القطاع الخاص المضادات الحيوية هيئة الدواء المصرية رئيس هيئة الدواء المصرية مضادات الميكروبات رئيس هيئة الدواء المؤسسات الصيدلية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

التعويم والدولار والدواء.. مدبولي يجيب عن الأسئلة الصعبة.. لا يوجد تحرير لسعر الصرف قريبا.. أزمة نقص الدواء انتهت بنسبة 95%.. واحتياجات السوق من العملة الصعبة مؤمنة

مدبولي: لا يوجد أي طلبات مرجأة في البنوك وحركة النقد الأجنبي تسير بانتظام شديد

هيئة الدواء تكشف أهمية إصدار دستور الأدوية المصري

هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط

هيئة الدواء تطلق دستور الأدوية المصري لضمان فاعلية وأمان المستحضرات الدوائية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

أحمد مالك يستعد لعرض فيلمه الجديد “عنها”
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل أزمة إعلان أحمد سعد ومي عمر في رمضان 2025 (خاص)

أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

9 نصائح من الكهرباء للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع

البحيرة ممتلئة عن آخرها وإثيوبيا تتعنت، خبير: حمل المياه كبير جدا على سد النهضة

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

بعد انخفاض التضخم، خبير يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد وأسعار السلع

منوعات

المزيد

إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

أطفال يشعلون النار في صديقهم باستخدام سلك المواعين بالأردن

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الإثنين بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تفسد مستحضرات التجميل صيام رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة الخندق بين الحيلة العسكرية ومعجزات الرسول

تفسير رؤية الكنافة في المنام وعلاقتها بالسعادة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية