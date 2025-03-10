الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

تداول 48 ألف طن بضائع و1025 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة وتم تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و60 سيارة.

تصدير 33 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا 
 

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 549 شاحنة و31 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 476 شاحنة و29 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي دليلة، JW FLORA و ZHE HAI519 بينما تغادر السفينة  DSM NORWICH  علي متنها 33000 طن فوسفات تصدير إلى الهند وتغادر أيضا السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت السفينة دليلة.

وتم تداول 4500 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1675 راكب.
 

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