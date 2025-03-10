الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

إسرائيل توسع المنطقة العازلة في الجنوب السوري

قوات الاحتلال بسوريا،فيتو
قوات الاحتلال بسوريا،فيتو

في خطوة جديدة لزيادة نفوذها في المنطقة، وسعت إسرائيل من وجودها في محافظات الجنوب السوري، حيث بدأت بتأسيس العديد من المناطق الفارغة أمنيًا في إطار توسيع المنطقة العازلة بين البلدين منذ ديسمبر الماضي.  

الاشتباكات التي وقعت في مدن الساحل السوري

وبحسب مصادر سياسية سورية مطلعة، فإن إسرائيل تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها سوريا، خاصة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في مدن الساحل السوري، حيث قامت بتعزيز نفوذها في جنوب البلاد عبر إقامة مناطق أمنية جديدة خالية من أي وجود عسكري أو مسلح سوري.

هذه المناطق الفارغة أمنيًا التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات من القنيطرة ودرعا وريفها، جاءت بعد عمليات تمشيط واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق، حيث تمت مصادرة الأسلحة من أيدي المدنيين، ومنع أي عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية من دخولها.  

 

الهدف من إقامة هذه المناطق هو تحقيق مكاسب أمنية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، مثل الحد من محاولات قوات وزارة الدفاع السورية أو الجماعات المسلحة من الوصول إلى الحدود الإسرائيلية؛ ما يعزز من أمنها في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تستهدف هذه الخطوة تأمين حماية أكبر للمستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإسرائيلي في المنطقة، وفقًا للرؤية الإسرائيلية.  

ويعد إنشاء هذه المناطق تحديًا جديدًا للسيادة السورية على أراضيها، وهو ما قد يفاقم التوتر بين سوريا وإسرائيل في الأيام المقبلة.  

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إسرائيل المنطقة العازلة محافظات الجنوب سوريا

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