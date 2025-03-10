إسرائيل توسع المنطقة العازلة في الجنوب السوري

في خطوة جديدة لزيادة نفوذها في المنطقة، وسعت إسرائيل من وجودها في محافظات الجنوب السوري، حيث بدأت بتأسيس العديد من المناطق الفارغة أمنيًا في إطار توسيع المنطقة العازلة بين البلدين منذ ديسمبر الماضي.

الاشتباكات التي وقعت في مدن الساحل السوري

وبحسب مصادر سياسية سورية مطلعة، فإن إسرائيل تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها سوريا، خاصة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في مدن الساحل السوري، حيث قامت بتعزيز نفوذها في جنوب البلاد عبر إقامة مناطق أمنية جديدة خالية من أي وجود عسكري أو مسلح سوري.

هذه المناطق الفارغة أمنيًا التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات من القنيطرة ودرعا وريفها، جاءت بعد عمليات تمشيط واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق، حيث تمت مصادرة الأسلحة من أيدي المدنيين، ومنع أي عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية من دخولها.

الهدف من إقامة هذه المناطق هو تحقيق مكاسب أمنية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، مثل الحد من محاولات قوات وزارة الدفاع السورية أو الجماعات المسلحة من الوصول إلى الحدود الإسرائيلية؛ ما يعزز من أمنها في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تستهدف هذه الخطوة تأمين حماية أكبر للمستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإسرائيلي في المنطقة، وفقًا للرؤية الإسرائيلية.

ويعد إنشاء هذه المناطق تحديًا جديدًا للسيادة السورية على أراضيها، وهو ما قد يفاقم التوتر بين سوريا وإسرائيل في الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.