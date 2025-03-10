الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

بدء اختبارات الحريق في محطات المونوريل بعد قليل

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
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تبدأ هيئة الانفاق بعد قليل اختبارات مكافحة الدخان والحريق بمحطة مونوريل شرق النيل محطة المشير على أن تبدأ بعد غدا أيضا بمحطة أخرى هى محطة العدالة. 

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الداخلية لنظام سحب الدخان لبعض محطات مونوريل شرق النيل تمهيدًا للاختبارات النهائية، وذلك يومي الاثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٧ (محطة المشير) اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، والأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٢٢(محطة العدالة) اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا. 

واهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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