الخميس 20 مارس 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة هي الوسيلة الرئيسية لتقوية العلاقة بين العبد وربه، عندما نصلي خمس مرات في اليوم، فإننا نُجدد العهد مع الله ونُظهر له مدى حاجتنا إليه، فـ الصلاة تُعلّمنا التواضع والخضوع لله، فهي تذكرنا بعظمته وقدرته. كل سجدة فيها تذكير بأننا عبيد لله، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. كلما أكثرنا من الصلاة بخشوع، كلما زادت قربنا من الله وزادت بركاته في حياتنا.

والصلاة تُعلّم المسلم الانضباط والالتزام بالمواعيد، عندما نُصلّي في أوقاتها المحددة، نتعلم كيف ننظم وقتنا بين العبادة والعمل والحياة الاجتماعية، الصلاة تُذكّرنا بأن الوقت نعمة من الله يجب استغلالها بشكل صحيح. كما أن الالتزام بمواعيد الصلاة يُعطي المسلم شعورًا بالمسؤولية ويُعينه على تحقيق التوازن في حياته بين الدنيا والآخرة.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العصر بالقاهرة

العصر: 3:30

موعد أذان العصر بالإسكندرية

العصر: 3:35

موعد أذان العصر بأسوان

العصر: 3:22       

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:32

الظهر: 12:02

العصر: 3:30

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:36

الظهر: 12:08

العصر: 3:35

المغرب: 6:12

العشاء: 7:30

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:30        

الظهر: 11:56

العصر: 3:22       

المغرب: 6:00

العشاء: 7:13

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:27

الظهر: 11:58

العصر: 3:26

المغرب: 6:03

العشاء: 7:20

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

إن للصلاة فضائل منها إظهارُ العُبوديّة لله -سبحانه وتعالى-، والشعور بلذّةُ مُناجاته، وهي صلةٌ بين العبد وربّه، وفيها تحقيقُ الأمن والسكينة، والفوز والفلاح، وتكفير السيّئات، قال الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ).

 وقال النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ).

 والصلاة من أسباب تَنزُل الرحمةِ، والتمكينِ في الأرض، لِقولهِ -تعالى-: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).

وصلاحُ الصلاة يؤدّي إلى صلاح سائر الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال؛ وهي أوّلُ ما يُحاسبُ عليه العبد يوم القيامة، ودليل ذلك قول النبي -صلَّى الله عليه وسَلَّم-: (إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ من عمَلِهِ الصلاةُ، فإنْ صلُحَتْ فقدْ أفلَحَ وأنْجَحَ، وإنْ فسَدَتْ فقدْ خابَ وخَسِِرَ).

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