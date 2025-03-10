مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في حادث تصادم سيارتين ببرج العرب

شهد منذ قليل، طريق برج العرب غرب الإسكندرية حادث تصادم بين سيارتين، تسبب في مصرع شخص وأصيب 18 آخرون، وجاء حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان "توناية" على طريق برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين عند مدخل منطقة برج العرب على طريق الخدمات باتجاه ستاد برج العرب نطاق حي العامرية ثانِ.



انتقلت قوة أمنية والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان "توناية" بالطريق المشار إليه؛ وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات برج العرب والعامرية ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى؛ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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