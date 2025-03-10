الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا

النصر، فيتو
النصر، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من  المباريات في دوريات أوروبا وعلى رأسها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة


 النصر - السعودية ضد استقلال طهران - إيران 8 مساء 
السد - قطر  الوصل - الإمارات 8 مساء 

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز


وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد 10 مساء 

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى


 إسبانيول مع جيرونا 10 مساء 

الدوري الإيطالي الدرجة A


لاتسيو مع  أودينيزي 9.45 مساء 

الدوري التركي الممتاز


بشكتاش مع غازي عنتاب 7.30 مساء 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري التركي الممتاز الدوري التركي الدوري الإيطالي دوريات اوروبا دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

جماهير منتخب مصر للمحليين تهتف للإسماعيلي في مباراة جنوب افريقيا (فيديو)

نيس يسقط أمام ليون بثنائية في الدوري الفرنسي

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

يويفا يستعين بحكم نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء برشلونة وبنفيكا

ads

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

صدمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 130

كارثة جوية جديدة بأمريكا، تحطم طائرة بموقف سيارات قرب مطار بنسلفانيا (فيديو)

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية