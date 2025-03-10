مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا وعلى رأسها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة



النصر - السعودية ضد استقلال طهران - إيران 8 مساء

السد - قطر الوصل - الإمارات 8 مساء

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز



وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد 10 مساء

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى



إسبانيول مع جيرونا 10 مساء

الدوري الإيطالي الدرجة A



لاتسيو مع أودينيزي 9.45 مساء

الدوري التركي الممتاز



بشكتاش مع غازي عنتاب 7.30 مساء

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