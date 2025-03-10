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رياضة

مصطفى يونس يكشف كيف تحول الأهلي إلى فريق من شبرا

مصطفى يونس، فيتو
مصطفى يونس، فيتو

كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إحدى المواقف الطريفة التي عاشها خلال فترة لعبه تحت قيادة المدرب المجري الشهير ناندور هيديكوتي في سبعينيات القرن الماضي.

الأهلي تحول إلى فريق شبرا

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان يلعب إلى جانب مصطفى عبده، وطاهر أبو زيد، ومختار مختار، وجميعهم من أبناء شبرا الخيمة، الأمر الذي جعل المدرب يعلق مازحًا خلال إحدى المحاضرات الفنية قائلًا: "اليوم نحن لا نلعب بفريق الأهلي، بل بفريق شبرا".

وأضاف يونس أن هذا التعليق جاء بسبب اعتماد الفريق على أربعة لاعبين من منطقة واحدة، وهو ما كان ملفتًا للنظر، خاصة أن شبرا كانت معروفة بأنها منبع للمواهب الكروية في ذلك الوقت.


 

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