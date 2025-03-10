الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة القمة ضد الزمالك

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

وجه أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة هامة لجماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غدا الثلاثاء في الدوري المصري.

بلال يحذر جماهير الأهلي 


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "رامي ربيعة، يقدم مستوى جيدا مع الأهلي آخر موسمين، وسيكون إضافة لأي نادٍ، وسيفرق مع الزمالك في حالة انتقاله للفريق، ولكن هل اللاعب سينتقل للقلعة البيضاء؟".


وتابع: "يجب على الجمهور أن يركز في التشجيع فقط، ويبتعد عن التجاوزات، وجمهور الأهلي كان فارقا في أداء الفريق في مباراة بيراميدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، والجمهور أثر على أداء لاعبي بيراميدز".


وشدد: "الجماهير لها دور كبير في نتائج الأهلي الإيجابية، وآخر دوري توج به الزمالك، كان الجمهور له دور خاصة وأن الأبيض كان يخوض جميع مبارياته بوجود جهور كبير، ووجود الجمهور يعطي اللاعبين حافز غير طبيعي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري المصري بيراميدز برنامج “بوكس تو بوكس” رامي ربيعة مباراة بيراميدز مباراة القمة

مواد متعلقة

نيس يسقط أمام ليون بثنائية في الدوري الفرنسي

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

يويفا يستعين بحكم نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء برشلونة وبنفيكا

المغربي عمر الهلالي يرد على عرض برشلونة لضمه

ads

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

الخارجية الأمريكية: ترحيل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية