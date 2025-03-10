نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة القمة ضد الزمالك

وجه أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة هامة لجماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غدا الثلاثاء في الدوري المصري.

بلال يحذر جماهير الأهلي



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "رامي ربيعة، يقدم مستوى جيدا مع الأهلي آخر موسمين، وسيكون إضافة لأي نادٍ، وسيفرق مع الزمالك في حالة انتقاله للفريق، ولكن هل اللاعب سينتقل للقلعة البيضاء؟".



وتابع: "يجب على الجمهور أن يركز في التشجيع فقط، ويبتعد عن التجاوزات، وجمهور الأهلي كان فارقا في أداء الفريق في مباراة بيراميدز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، والجمهور أثر على أداء لاعبي بيراميدز".



وشدد: "الجماهير لها دور كبير في نتائج الأهلي الإيجابية، وآخر دوري توج به الزمالك، كان الجمهور له دور خاصة وأن الأبيض كان يخوض جميع مبارياته بوجود جهور كبير، ووجود الجمهور يعطي اللاعبين حافز غير طبيعي".

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