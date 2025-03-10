روحانيات مجلس الصلاة على النبي تسيطر على قلوب جمهور قبة الغوري في ليالي رمضان (فيديو وصور)

قدم الشيخ حسين البيومي، رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمصر والعالم الإسلامي "مجلس الصلاة على النبي" مساء أمس، أمسية دينية في مركز إبداع قبة الغوري.

روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (1) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (2) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (3) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (4) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (5) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (6) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (7) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (8) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (9) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (10) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (11) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (12) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (13) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (14)

آيات من الذكر الحكيم

وانفرد مجلس الصلاة على النبي، بتقديم آيات من الذكر الحكيم التي لمست قلوب الجمهور، كما قدم عددا من قصائد التراث الصوفي على الدفوف دون غيرها من الآلات الموسيقية، ومنها قصائد الإمام البوصيري، الإمام أبو حنيفة النعمان، وعددا من القصائد التي كتبها نُخبة من علماء الأزهر الشريف والأئمة.

وتفاعل الحاضرون مع قصائد التراث الصوفي، مرددين القصائد مع المجلس، في حالة روحانية فريدة ومتميزة.

روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (15) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (16) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (17) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (18) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (19) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (20) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (21) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (22) روحانيات مجلس الصلاة على النبى تسيطر على قلوب جمهور قبة الغورى في ليالي رمضان (23)

وتأتي الأمسية الدينية لمجلس الصلاة على النبي، في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بمراكز الإبداع المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم.

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