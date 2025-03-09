مسلسلات رمضان 2025، صعق كهربائي وفوضى بعقد قرآن أكرم حسني وآية سماحة بالحلقة 10 من الكابتن

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الكابتن تصاعدًا دراميًا مليئًا بالمفارقات الكوميدية، حيث استمر نحس "طاطا" في ملاحقة حسام عز الدين (أكرم حسني)، مما تسبب في تعطيل أهم لحظات حياته.

مسلسل الكابتن 10

بدأت الحلقة مع استمرار أزمة استخراج ترخيص الكشك لطاطا، إذ قُبض على الموظف المسؤول قبل توقيع الأوراق، مما دفع حسام لمحاولة إقناعه بالتوقيع وهو مقبوض عليه، لكنه رفض، ليجد حسام نفسه عالقًا في دوامة من الحظ العاثر.

فيما اقترحت سمر (رحمة أحمد) على حسام إقامة مشروع مول بدلًا من الكشك، في حين طمأنه موظف آخر بأن إجراءات الكشك شبه منتهية، وستُوقع الأوراق قريبًا.

ومع اقتراب موعد كتب كتاب حسام، شدد على الأرواح التي تحاصره بعدم التدخل في مراسم عقد قرانه. لكن الأمور لم تسر كما خطط، إذ تسبب طاطا في كارثة جديدة عندما أخرج بطاقته الشخصية ليكون شاهدًا، ليسكب عن طريق الخطأ الشربات على أوراق العقد، ما أدى إلى إفسادها وتأجيل المراسم وسط حالة من الفوضى.

ولم تكن هذه الكارثة الوحيدة، حيث تعرضت والدة العروس سما لصعق كهربائي أثناء الاحتفال بسبب طاطا، مما زاد من تعقيد الأوضاع وتأجيل الحفل بالكامل. كما اكتشف الحضور أن أغلب بطاقاتهم الشخصية غير سارية، باستثناء طاطا، الذي أصبح اسمه الوحيد الصالح للتسجيل في قسيمة الزواج، ما أصاب حسام بصدمة إضافية.

و يواصل مسلسل الكابتن تقديم مزيج من الفانتازيا والكوميديا الاجتماعية على مدار 15 حلقة.

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