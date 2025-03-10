الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (صور وفيديو)

فعاليات ذكرى انتصارات
فعاليات ذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا، فيتو

 

أطلقت دار الأوبرا المصرية أولى سهراتها الرمضانية اليوم، والتى بدأت بعرض لفرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو حسن فكرى. 

الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (1)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (1)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (2)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (2)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (3)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (3)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (4)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (4)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (5)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (5)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (6)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (6)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (7)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (7)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (8)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (8)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (9)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (9)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (10)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (10)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (11)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (11)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (12)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (12)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (13)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (13)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (14)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (14)

 

واستقبلت فرقة الموسيقات العسكرية الجمهور  في ساحة الأوبرا الخارجية بمجموعة من الأعمال الموسيقية الوطنية والدينية والمارشات الحماسية وذلك بالتزامن معاحتفالات وزارة الثقافة بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد. 

الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (15)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (15)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (16)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (16)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (17)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (17)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (18)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (18)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (19)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (19)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (20)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (20)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (21)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (21)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (22)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (22)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (23)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (23)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (24)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (24)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (25)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (25)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (26)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (26)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (27)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (27)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (28)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (28)

 

فرقة الإنشاد الديني

 

وبالتزامن مع عرض الموسيقى العسكرية، قدمت فرقة الإنشاد الديني  بقيادة المايسترو عمر فرحات، على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلًا يضم نخبة من المؤلفات الروحانية منها سبحانك ربى سبحانك، رمضان جانا، هلت ليالى، مدد يا نبى، مدح الرسول، أسماء الله الحسنى وغيرها.. أداء هبة عادل، ولاء رميح، حسام صقر، محمد عبد الحميد، أحمد حسن، وائل سراج، تامر نجاح وكريم زيدان.

الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (29)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (29)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (30)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (30)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (31)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (31)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (32)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (32)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (33)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (33)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (34)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (34)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (35)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (35)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (36)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (36)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (37)
الموسيقى العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالأوبرا (37)

 

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجًا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم فى جميع المسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالى العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة فى مصر وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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