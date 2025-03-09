أنغام الكمان ودويتو معانا ريال يجذبان جمهور "هل هلالك 9"

أحيت المنصتان الجديدتان أغاني زمان ومزيكا، الليلة الثالثة، ببرنامج "هل هلالك" في نسخته التاسعة والذي يأتي برؤية فنية جديدة تعيد إحياء التراث المصري ضمن فعاليات وزارة الثقافة في على مسرح ساحة الهناجر.

وشهدت الليلة الثالثة من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، فعاليات منصة "أغانى زمان" التى قدمها كل من الفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار عدد من من الدويتوهات الشهيرة منها "يا أخواتى صايم، ومعانا ريال"، أما المنصة الثانية والتى تحمل اسم "مزيكا"قدم من خلالها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، اليوم عددا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لكبار الفنانين.

البيت الفني للمسرح

وكالمعتاد كل عام تبدأ الفعاليات بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تحرص على مشاهدته كافة أعمار الأسرة المصرية، والذي يعرض لمدة ١٥ ليلة عرض.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تقدم فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك للجمهور، حيث يفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور، طوال فترة إقامة البرنامج التى تستمر حتى يوم الجمعة ٢١ مارس.

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